Колин Каухерд: «Адетокумбо сейчас лучше, чем Кобе в его лучшие годы»

По мнению спортивного эксперта Колина Каухерда, форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо сейчас играет лучше, чем легенда «Лейкерс» Кобе Брайант в его лучшие годы.
«Помните, как Кобе набирал много очков, но атаковал с низким процентом попадания? Он был неэффективен. А Яннис эффективен.
Да ладно вам. Это не простые вопросы. Видите ли, я не люблю блеск и гламур. Мне нравится средняя дистанция», – сказал Каухерд.
«Селтикс» уже расправились с Дюрэнтом. Теперь еще проверят претензии Янниса на звание лучшего игрока в НБА