Колин Каухерд: «Адетокумбо сейчас лучше, чем Кобе в его лучшие годы»

По мнению спортивного эксперта Колина Каухерда, форвард сейчас играет лучше, чем легенда в его лучшие годы.

«Помните, как Кобе набирал много очков, но атаковал с низким процентом попадания? Он был неэффективен. А Яннис эффективен.

Да ладно вам. Это не простые вопросы. Видите ли, я не люблю блеск и гламур. Мне нравится средняя дистанция», – сказал Каухерд.

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