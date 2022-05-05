Колин Каухерд: «Адетокумбо сейчас лучше, чем Кобе в его лучшие годы»

Теги Лейкерс Кобе Брайант Милуоки НБА НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Колин Каухерд Баскетбол

По мнению спортивного эксперта Колина Каухерда, форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо сейчас играет лучше, чем легенда «Лейкерс» Кобе Брайант в его лучшие годы.

«Помните, как Кобе набирал много очков, но атаковал с низким процентом попадания? Он был неэффективен. А Яннис эффективен.

Да ладно вам. Это не простые вопросы. Видите ли, я не люблю блеск и гламур. Мне нравится средняя дистанция», – сказал Каухерд.

«Селтикс» уже расправились с Дюрэнтом. Теперь еще проверят претензии Янниса на звание лучшего игрока в НБА

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