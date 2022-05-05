Лука Дончич: «Серия не закончена. Настроение у нас нормальное»

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Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич рассказал о настроении команды после двух поражений на старте серии плей-офф с «Санз» (0-2).

 «Настроение нормальное. Многие из наших парней впервые оказались в такой ситуации.

«Финиксу» для общей победы в серии нужно выиграть четыре матча, так что серия не закончена. Мы возвращаемся домой, у нас потрясающие болельщики», – заявил Дончич.

Словенец во втором матче (109:129) набрал 35 очков, 5 подборов и 7 передач при 7 потерях.

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