Александр Зуев: «После серебра на Олимпиаде баскетбол 3х3 в России стали воспринимать всерьез»

Игрок сборной России по баскетболу 3х3 рассказал, как в России изменилось отношение к этому виду спорта после завоеванного серебра на Олимпиаде в .

«Конечно, мы заслужили уважение. Этот вид спорта стали воспринимать всерьез. Появилось намного больше серьезных команд, люди стали смотреть, намного больше зрителей стало приходить на тот же чемпионат России. Намного больше людей смотрит трансляцию. Люди часто пишут, что узнают меня.

Этот вид спорта развивается с каждым годом все сильнее и сильнее. Когда я приходил в 2017-м, об этом виде спорта знало еще не так много людей, он был не на слуху. Сейчас уже большая часть тех, кто смотрит баскетбол пять на пять, знают о три на три», — сказав Зуев.

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