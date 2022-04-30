Джа Морэнт: «Физически и ментально серия с «Миннесотой» была сражением»

Лидер рассказал о том, что второй команде Западной конференции с трудом далась победа в серии с «Миннесотой».

«Гризлис» в пятницу обыграли «Вулвс» со счетом 114:106 в выездном шестом матче серии и завершили противостояние (4-2).

«Физически и ментально серия с «Миннесотой» была сражением.

Не считая второго матча, все победы были трудовыми, их трудно назвать красивыми. Но мы все-таки сделали это», – заявил Морэнт.

В пятницу на счету самого прогрессирующего игрока сезона-21/22 17 очков и 11 передач при 4 из 14 с игры.

Почему спортсмены шлепают друг друга по попе? Это вообще законно?