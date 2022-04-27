Зоран Лукич: «Нижний» снова не справился с изоляцией Каспера Уэйра»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» отметил роль разыгрывающего ЦСКА Каспера Уэйра в третьем матче плей-офф между командами (75:88, 0-3).

«Я хочу поздравить ЦСКА с прохождением в следующий раунд плей-офф. У нашей команды было огромное желание взять минимум одну победу, и это было видно. К сожалению, не получилось. Моментами мы контролировали игру и реализовывали то, что задумывали, но ЦСКА, как и в прошлой игре, положился на изоляцию Каспера Уэйра, и нам вновь не удалось с ней справиться. В этом причина нашего поражения», – заявил Лукич.

Уэйр завершил встречу с показателями 17 очков (5-11 с игры, 0-4 трехочковых, 7-7 штрафных), 5 передач, 4 подбора и 1 перехват за 34 минуты на площадке.

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