Скотти Барнс узнал о победе в номинации «Лучший новичок НБА-2022» из видео от Винса Картера

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Легендарный баскетболист «Торонто» Винс Картер отправил форварду команды Скотти Барнсу специальное видеосообщение, в котором поздравил молодого игрока с наградой «Лучший новичок НБА-2022».

Видео было показано во время тренировки «Рэпторз». Узнав о результатах голосования, команда эмоционально эмоционально отпраздновала индивидуальное достижение.

Барнс стал третьим игроком в истории клуба, который выигрывал награду Лучшему новичку НБА. Дэймон Стаудемайр делал это в 1996-м году, Винс Картер – в 1999-м.

Йокич – MVP, Барнс – лучший новичок, Дженкинс – тренер года. Раздаем награды за регулярку НБА

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