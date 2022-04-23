Гэри Пэйтон II хотел стать видеокоординатором «Уорриорз» после отчисления перед началом сезона

Защитник всерьез рассматривал вариант с трудоустройством в штаб калифорнийской команды в октябре 2021 года после отчисления.

Пэйтон II передумал становиться видеокоординатором лишь после того, как его отговорил один из ассистентов «Уорриорз» Джама Махлалела. Он заявил, что сыну прославленного Гэри Пэйтона стоит продолжить игровую карьеру.

«Голден Стэйт» через несколько дней после отчисления подписал Пэйтона II на 15-е место в составе. 29-летнему баскетболисту удалось закрепиться в команде.

В 71 матче регулярки Гэри набирал 7,1 очка, 3,5 подбора и 1,4 перехвата в среднем за игру.

За последние шесть лет разные команды отчисляли Пэйтона II четыре раза. Он провел пять сезонов в G-лиге.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?