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    Стив Керр – о запасных «Голден Стэйт»: «Они привносят в команду мужество и выдержку»

    Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Гэри Пэйтон II Дэмион Ли Хуан Тоскано-Андерсон Баскетбол

    Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр рассказал о влиянии запасных игроков на результаты команды. Специалист похвалил Хуана Тоскано-Андерсона, Дэмиона Ли и Гэри Пэйтона II.

    «У них твердый характер. Я думаю, они являются отличным примером для остальных наших молодых игроков. Нужно работать над собой и учиться быть профессионалом. Эти парни не смогут показать себя в лиге, если не разберутся, как нужно работать и соревноваться. Они привносят в нашу команду мужество и выдержку, мне это нравится», – сказал Керр.

    Все трое вышеупомянутых игроков выступают за «Голден Стэйт» на минимальных контрактах. «Уорриорз» с показателями 42-16 занимают вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

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