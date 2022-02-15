Стив Керр – о запасных «Голден Стэйт»: «Они привносят в команду мужество и выдержку»

Главный тренер рассказал о влиянии запасных игроков на результаты команды. Специалист похвалил Хуана Тоскано-Андерсона, и .

«У них твердый характер. Я думаю, они являются отличным примером для остальных наших молодых игроков. Нужно работать над собой и учиться быть профессионалом. Эти парни не смогут показать себя в лиге, если не разберутся, как нужно работать и соревноваться. Они привносят в нашу команду мужество и выдержку, мне это нравится», – сказал Керр.

Все трое вышеупомянутых игроков выступают за «Голден Стэйт» на минимальных контрактах. «Уорриорз» с показателями 42-16 занимают вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.