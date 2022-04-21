Девин Букер может пропустить 2-3 недели из-за растяжения подколенного сухожилия 1-й степени

Атакующий защитник «Финикса» получил растяжение правого подколенного сухожилия 1-й степени и может пропустить 2-3 недели, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Ранее сообщалось, что МРТ-обследование выявило легкое растяжение и лидер «Санз», скорее всего, пропустит третий и четвертый матчи серии первого раунда плей-офф против «Нового Орлеана» (1-1).

Букер травмировался во время второго матча серии (114:125). В нынешнем сезоне защитник уже пропускал семь игр из-за растяжения левого подколенного сухожилия.

Результат «Финикса» без Букера в нынешнем сезоне – 8-6.

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