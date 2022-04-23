Кентавиус Колдуэлл-Поуп: «Больше всего не люблю защищаться против Данкана Робинсона»

Защитник «Вашингтона» Кентавиус Колдуэлл-Поуп назвал игрока, которого он больше всего не любит опекать в обороне.
«Пожалуй, это Данкан Робинсон. И это большой комплимент ему.
Такие парни, которые постоянно двигаются без мяча, заставляют меня немного теряться, когда слежу за мячом. Поэтому, защищаясь против него, я должен всегда быть сконцентрирован. Я не смотрю ни на кого, кроме него.
Нужно отдать ему должное. Он отличный игрок. Один из лучших по игре без мяча», – сказал Колдуэлл-Поуп.
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