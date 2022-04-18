Кайл Кузма – о прогрессе Робинсона, Струса и Винсента: «Майами» найдет вас и научит играть»

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Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма отдал должное «Майами» за отлаженную систему развития игроков.

Кузма привел в пример прогресс Данкана Робинсона, Макса Струса и Гэйба Винсента.

«Робинсон, Струс, Винсент. «Майами» найдет вас и научит играть», – написал Кузма в твиттере.

«Факт! Система развития игроков там чертовски хороша», – согласился с Кузмой экс-игрок «Хит» Леброн Джеймс.

В первом матче плей-офф с «Атлантой» (115:91, 1-0) Робинсон обновил рекорд клуба, реализовав 8 3-очковых.

Плей-офф НБА уже стартовал. Вместе определим, за кого вам стоит поболеть

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