Демаркус Казинс: «Кингз» были отстоем до меня, во время меня и после меня»

Центровой в интервью Марку Джей Спирсу ответил на вопрос, что бы он изменил в своей карьере, если бы у него была возможность вернуться.

«Я бы пропустил преддрафтовую тренировку в «Сакраменто».

А что они сделали для меня? Кроме того, что назвали мое имя в день драфта? Я сделал для них больше, чем они для меня. Я честен на 100 процентов. В команде сменились два владельца, три генеральных менеджера, семь тренеров за семь лет. Я провел там семь лет. У меня было три генеральных менеджера, два владельца и семь тренеров. О чем еще говорить?

Если бы они сохранили , мы бы выиграли. Наверное, я бы завершил карьеру там вместе с Майком. Но я больше не думаю об этом. Если бы я зацикливался на этом, я бы не оказался там, где сейчас нахожусь. Я потратил много времени на исправление ошибок и приведение себя в форму. Так много всего произошло. Зачем мне думать о ? Они были отстоем до меня, во время меня и после меня», – сказал Казинс.

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