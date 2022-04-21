В Красноярске открыли мемориальную доску заслуженному тренеру РСФСР Василию Репите

Теги Сергей Тараканов фото Сборная СССР Баскетбол

В Красноярске состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной заслуженному тренеру РСФСР Василию Репите.

Среди наиболее известных воспитанников Репиты — олимпийский чемпион 1988 года и чемпион мира 1982 года Сергей Тараканов, вице-чемпион мира 1994 года Сергей Иванов, двукратный обладатель Кубка кубков и киноактер Михаил Силантьев.

Знаменитый тренер скончался в ноябре 2020 года на 86-м году жизни.

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Фото: «Спорт-Экспресс».

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