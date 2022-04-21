Трэйси Макгрэйди: «Джейлен Браун до сих пор пользуется моими давними советами, считаю это величием»

Член Зала славы рассказал о том, как передал свой опыт нынешнему звездному игроку «Бостона» Джейлену Брауну.

«Когда мы говорим о величии, для меня важно не то, что вы делаете сами по себе на баскетбольной площадке, и не то, чего вы достигаете. Я думаю, что величие является тем, как вы вдохновляете следующее поколение.

Молодой школьник, который наблюдал за моей игрой, затем достиг высот и сделал себе имя в НБА. до сих пор придерживается некоторых вещей, которые услышал от меня еще в школе. Я про то, что для меня это любовь, чувак. На мой взгляд, это и есть величие. И я благодарен за то, что смог вдохновить некоторых парней из следующего поколения», – заявил Макгрэди.

В 2014-м году Браун, выступая в студенческом чемпионате, попросил совет у Макгрэйди в твиттере. Легендарный баскетболист ответил молодому Брауну: «Оставайся скромным и голодным».

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