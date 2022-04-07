Евролига. «Барселона» – «Маккаби», «Виллербан» встретится с «Миланом»

В четверг, 7 апреля, в рамках 34-го раунда регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоятся два матча.

Испанская «Барселона» примет израильский «Маккаби», французский «Виллербан» встретится с итальянским «Миланом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Испания – 21-6, Олимпиакос Греция – 19-9, Реал Испания – 18-9, Милан Италия – 18-9, Анадолу Эфес Турция – 16-11, Маккаби Плейтика Израиль – 15-11, Монако Монако – 14-13, Бавария Германия – 13-14, Альба Германия – 12-15, Баскония Испания – 12-16, Црвена Звезда Сербия – 11-16, Фенербахче Турция – 10-16, Панатинаикос Греция – 8-19, Виллербан Франция – 8-19, Жальгирис Литва – 8-20, Зенит Россия – 0-0, ЦСКА Россия – 0-0, УНИКС Россия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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