Хосе Кальдерон: «После поражения в 1-м матче финальной серии-2018 Леброн сломал руку, ударив кулаком доску в раздевалке»

Легендарный испанский разыгрывающий , выступавший в сезоне-2017/18 за «Кливленд», рассказал, почему нелепая ошибка в первом матче финала стала причиной поражения «Кавальерс» во всей серии.

«После поражения в первом матче мы зашли в раздевалку, там была белая доска. Леброн был в ярости и ударил по ней кулаком. Он сломал руку. Хотя об этом стало известно гораздо позже.

Во всех оставшихся матчах серии он не мог бросать с периметра, потому что было больно. Команда приняла решение ничего говорить, но СМИ узнали об этом после третьего матча. В результате финальная серия завершилась оглушительным поражением со счетом 0-4», – рассказал испанец.

За 4,7 секунды до конца четвертой четверти при равном счете Джей Ар Смит сделал подбор в нападении после промаха Джорджа Хилла с линии штрафных. Решив, что его команда ведет в счете, Смит не стал атаковать и позволил времени истечь. В итоге проиграл первый матч в овертайме, а затем и всю серию против (0-4).

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