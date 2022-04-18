Премьер-лига. Женщины. За 5-8-е места. «Спарта энд К» – «Надежда», новосибирское «Динамо» примет «Енисей»

В понедельник, 18 апреля, состоятся первые матчи серий женской Премьер-лиги в рамках турнира за 5-8-е места.
Подмосковная «Спарта энд К» примет «Надежду» из Оренбурга, новосибирское «Динамо» дома сыграет с красноярским «Енисеем».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Плей-офф
За 5-е место (до двух побед)
Спарта энд К – Надежда
18 апреля. 18:00
За 7-е место (до двух побед)
Динамо Новосибирск – Енисей
18 апреля. 15:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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