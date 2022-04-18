Премьер-лига. Женщины. За 5-8-е места. «Спарта энд К» – «Надежда», новосибирское «Динамо» примет «Енисей»

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В понедельник, 18 апреля, состоятся первые матчи серий женской Премьер-лиги в рамках турнира за 5-8-е места.

Подмосковная «Спарта энд К» примет «Надежду» из Оренбурга, новосибирское «Динамо» дома сыграет с красноярским «Енисеем».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

За 5-е место (до двух побед)

Спарта энд К – Надежда

18 апреля. 18:00

За 7-е место (до двух побед)

Динамо Новосибирск – Енисей

18 апреля. 15:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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