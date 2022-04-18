Крис Пол стал самым возрастным игроком НБА, который набрал 30 очков и 10 передач в матче плей-офф

Разыгрывающий стал самым возрастным игроком в истории НБА, который набрал как минимум 30 очков и 10 передач в матче плей-офф.

Во встрече с «Пеликанс» (110:99, 1-0) Пол, которому через три недели исполнится 37 лет, записал на свой счет 30 очков и 10 передач. Он превзошел достижение , который в 2010 году продемонстрировал подобную статистику в 36-летнем возрасте.

Пол реализовал 12 из 16 с игры, в его активе 3 перехвата. 19 очков из 30 пришлись на четвертую четверть.

«Классика от Криса», – сказал главный тренер «Санз» Монти Уильямс.

Плей-офф НБА стартует уже сегодня. Рассказываем, кто станет чемпионом в этом году