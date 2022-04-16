Илона Корстин: «ЦСКА выиграл регулярку Лиги ВТБ на классе»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отметила высокий уровень игры ЦСКА в течение всего регулярного чемпионата.
«Во-первых, надо отметить, что ЦСКА впервые выиграл «регулярку» начиная с сезона-2018/19. Этот год армейцы начали с третьего места, но сумели собраться, начали подходить к матчам чемпионата более ответственно, одержали девять побед подряд и закончили регулярный чемпионат победителям. При этом один из их главных конкурентов, казанский УНИКС, который долгое время лидировал, проиграл два очень принципиальных матча «Зениту» и «Локомотиву-Кубань» и тем самым тоже помог ЦСКА.
ЦСКА провел чемпионат как всегда на классе. На долгой дистанции они показали стабильный и высокий уровень. Конечно, осечки бывают у всех, но на главные матчи, как мы увидели, армейцы концентрируется и достойно справляются с поставленными задачами», – сказала Корстин.
ЦСКА обыграл «Цмоки-Минск» (101:54) в последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и с показателями 15-3 стал победителем турнира.
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