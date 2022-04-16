Ростислав Вергун: «Цмоки-Минск» правильно отнесся к матчу с ЦСКА, сезон был суперсложный»

Главный тренер «Цмоки-Минска» рассказал о прогрессе команды в нынешнем сезоне после поражения от (54:101) в лиге ВТБ.

«Наверное, символично, что мы начинали сезон и завершаем его встречей с ЦСКА. Мне как тренеру было интересно посмотреть, что произошло за это время, насколько мы сумели добиться прогресса или наоборот. ЦСКА всегда был лучшим индикатором. Счет этих двух матчей получился примерно одинаковый. Сезон был суперсложным.

Вижу ребят, которые правильно понимают, используют шанс, играя против таких соперников. Хочется верить, что все в нашем составе понимают правильно, но, наверное, этим мы похвастаться не можем. Для меня ЦСКА всегда был большим раздражителем, с большим уважением отношусь к клубу и тренеру, который здесь сейчас работает. Желаю команде удачи в плей-офф, видно, как лидеры к нему готовятся, и окончание сезона будет интересным», – сказал Вергун.

В первом матче этого сезона также проиграл ЦСКА со счетом 44:92.

Белорусский клуб завершил регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ на девятом месте (3-15) и не попал в плей-офф.

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