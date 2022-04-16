Трэй Янг: «Подвел команду в первой половине, но не потерял уверенность»

Разыгрывающий «Атланты» рассказал о своем преображении по ходу решающего матча плей-ин с (107:101).

«Я подвел команду в первой половине. Смазал несколько бросков. Но Буги хорошо поработал на команду. Мы уступали всего 10 очков к перерыву. Я понимал, что должен прибавить.

Я не потерял уверенность, потому что знаю, какую работу проделываю. Просто вышел во второй половине и показал это», – заявил Янг.

43 из 56 очков «Хоукс» во второй половине были набраны при участии Янга (32 за счет попаданий, остальные за счет передач). «Кавальерс» после большого перерыва в сумме набрали 40.

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