Премьер-лига. Женщины. За 9-12-е места. «Самара» против московского «Динамо», «Пересвет-ЮФУ» сыграет с ногинским «Спартаком»

В субботу, 16 апреля, в рамках турнира за 9-12-е места женской Премьер-лиги «Самара» сыграет против московского «Динамо», «Пересвет-ЮФУ» из Ростова-на-Дону встретится с ногинским «Спартаком».

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Женщины

Самара – ДИНАМО МОСКВА

16 апреля. 14:00

ПЕРЕСВЕТ-ЮФУ –

16 апреля. 17:00

Положение команд: Самара – 10-14, – 8-16, Пересвет-ЮФУ – 5-19, Спартак Ногинск – 0-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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