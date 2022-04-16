Премьер-лига. Женщины. За 9-12-е места. «Самара» против московского «Динамо», «Пересвет-ЮФУ» сыграет с ногинским «Спартаком»

В субботу, 16 апреля, в рамках турнира за 9-12-е места женской Премьер-лиги «Самара» сыграет против московского «Динамо», «Пересвет-ЮФУ» из Ростова-на-Дону встретится с ногинским «Спартаком».
Женщины
Самара – ДИНАМО МОСКВА
16 апреля. 14:00
ПЕРЕСВЕТ-ЮФУ – Спартак Ногинск
16 апреля. 17:00
Положение команд: Самара – 10-14, Динамо Москва – 8-16, Пересвет-ЮФУ – 5-19, Спартак Ногинск – 0-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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