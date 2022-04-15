Премьер-лига. Женщины. За 9-12-е места. Ногинский «Спартак» примет московское «Динамо», «Пересвет-ЮФУ» против «Самары»

В пятницу, 15 апреля, в рамках турнира за 9-12-е места женской Премьер-лиги ногинский «Спартак» примет московское «Динамо», «Пересвет-ЮФУ» из Ростова-на-Дону сыграет против «Самары».

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СПАРТАК НОГИНСК – ДИНАМО МОСКВА

15 апреля. 16:00

ПЕРЕСВЕТ-ЮФУ – Самара

15 апреля. 19:00

Положение команд: Самара – 1-0, – 1-0, Пересвет-ЮФУ – 0-1, – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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