Премьер-лига. Женщины. За 9-12-е места. Ногинский «Спартак» примет московское «Динамо», «Пересвет-ЮФУ» против «Самары»

В пятницу, 15 апреля, в рамках турнира за 9-12-е места женской Премьер-лиги ногинский «Спартак» примет московское «Динамо», «Пересвет-ЮФУ» из Ростова-на-Дону сыграет против «Самары».
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Премьер-лига
СПАРТАК НОГИНСК – ДИНАМО МОСКВА
15 апреля. 16:00
ПЕРЕСВЕТ-ЮФУ – Самара
15 апреля. 19:00
Положение команд: Самара – 1-0, Динамо Москва – 1-0, Пересвет-ЮФУ – 0-1, Спартак Ногинск – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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