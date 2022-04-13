Никола Йокич стал лидером клуба по 6 статистическим показателям. Это не удавалось никому последние 48 лет

Центровой «Денвера» Никола Йокич отметился уникальным статистическим достижением в нынешнем сезоне, сообщает аналитик ESPN Кирк Голдсберри.

Игрок стал лидером «Наггетс» по очкам (27,1), подборам (13,8), передачам (7,9), перехватам (1,5), блок-шотам (0,9) и проценту реализации бросков с игры (58,3%).

Это первый подобный случай в с сезона-1973/74, когда начался подсчет перехватов и блок-шотов.

Йокич претендует на получение награды Самому ценному игроку нынешнего сезона.

Никола Йокич – лучший игрок в истории «Денвера»? Попробуем сравнить с легендами