Никола Йокич стал лидером клуба по 6 статистическим показателям. Это не удавалось никому последние 48 лет

Теги Денвер НБА рекорды Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич отметился уникальным статистическим достижением в нынешнем сезоне, сообщает аналитик ESPN Кирк Голдсберри.

Игрок стал лидером «Наггетс» по очкам (27,1), подборам (13,8), передачам (7,9), перехватам (1,5), блок-шотам (0,9) и проценту реализации бросков с игры (58,3%).

Это первый подобный случай в НБА с сезона-1973/74, когда начался подсчет перехватов и блок-шотов.

Йокич претендует на получение награды Самому ценному игроку нынешнего сезона.

Никола Йокич – лучший игрок в истории «Денвера»? Попробуем сравнить с легендами

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные