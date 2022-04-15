Мэр Сиэтла: «На 100 процентов уверен, что мы вернем «Соникс»

Мэр Сиэтла Брюс Харрелл уверен, что в городе снова появится команда , но не ожидает, что это произойдет раньше конца этого года.

«Не раскрывая своих «конфиденциальных источников», скажу, что я настроен очень оптимистично. Почти каждую неделю я получаю новые сообщения о том, что происходит в лиге, в которых вижу определенные возможности.

Когда придет время, мы начнем процесс. Я на 100 процентов уверен, что мы вернем «Соникс», и они будут играть на «Клаймэт Пледж-арене».

Но я не думаю, что это случится раньше конца этого года», – сказал мэр.

«Баскетбол снова вернется в Сиэтл. И я все еще буду здесь, когда это случится». Шон Кемп вспоминает «Соникс»