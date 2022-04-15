Шэннон Шарп: «Зайону лучше заняться весом, а не исполнять данки на разминках»

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Телеведущий Шэннон Шарп признался, что не впечатлен данком Зайона Уильямсона с разворотом на 360 градусов, который форвард исполнил на разминке перед матчем с «Сан-Антонио».

«Я не впечатлен. На месте Дэвида Гриффина сказал бы что-то вроде хватит, прекратите. Довольно этого, нам нужно, чтобы ты поработал над собой и сбросил вес.

На этом видео Зайон выглядит как человек, который весит за 135 кг», – заявил Шарп.

В четверг сообщалось, что Зайон планирует вернуться в строй только к началу тренировочного лагеря, который состоится в сентябре.

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