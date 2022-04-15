Джордж Ньянг: «Эмбиид – это Кобе Брайант ростом семь футов. Он должен стать MVP»

Форвард «Сиксерс» высказал свое мнение о лидере команды .

«Если Эмбииду не дадут MVP, то я даже не знаю, что я сделаю.

Мы начали сезон с результатом 8-2, а потом команду подкосила эпидемия COVID-19, но Джоэл продолжал тащить нас, набирая 40+10, 40+15 и 40+20. Эмбиид – это ростом семь футов. Посмотрите на то, как он играет, на его бросок с отшагиванием. Возможно, я предвзят, так выступаю с ним в одной команде, но я видел много разных игроков и именно Джоэл должен стать MVP», – заявил Ньянг.

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