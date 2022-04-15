Фарм-команда «Хьюстона» стала победителем сезона G-лиги

«Рио-Гранде Вайперс», фарм-команда , в четверг стала победителем сезона Лиги развития НБА.

В финальной серии плей-офф «Вайперс» в двух встречах обыграли «Делавэр Блю Коатс» – 145:128 и 131:114.

«Рио-Гранде» четвертый раз стал чемпионом G-лиги.

Легкий форвард «Вайперс» Тревелин Куин признан MVP решающей серии. В первой встрече он набрал 44 очка (второй результат в истории финалов G-лиги), во второй – 24. Ранее Тревелин был назван MVP регулярного чемпионата.

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