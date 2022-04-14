Хосе Альварадо приглашен в сборную Пуэрто-Рико

Разыгрывающий «Нового Орлеана» получил приглашение в сборную Пуэрто-Рико, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

24-летний игрок проводит свой первый сезон за «Пеликанс», набирая 6,2 очка, 1,8 подбора и 2,8 передачи в среднем за матч. Во вчерашнем матче плей-ин против «Сан-Антонио» (113:103) Альварадо принес команде 12 очков и 3 передачи.

Этим летом сборная Пуэрто-Рико сыграет против команды США в квалификации чемпионата мира.

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