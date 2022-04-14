Бывший особняк Уилта Чемберлена выставлен на продажу за 14,9 млн долларов

Особняк, в котором проживал двукратный чемпион НБА Уилт Чемберлен, выставлен на продажу за 14,9 млн долларов.

Легендарный баскетболист скончался в 1999 году, а в 2008-м его роскошный дом в Лос-Анджелесе был продан за 6,5 млн. Новый владелец потратил много денег на ремонт и теперь решил продать особняк.

Дом площадью более 865 квадратных метров был построен в 1971 году. Дом с пятиуровневой гостиной с соборными потолками окружает огромный бассейн.

Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче