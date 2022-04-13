Вячеслав Шушаков: «Парме» был важен результат первой четверти, это обеспечило победу»

Главный тренер «Пармы-Парибет» отметил важность стартовых минут в матче против «Астаны» (82:65) в Единой лиге ВТБ.

«Для нас было важно то, как мы начнем первую четверть – от этого зависел дальнейший результат. В принципе, задачу на матч мы выполнили: успешно провели первую четверть и довели дело до победы», – сказал Шушаков.

Благодаря сегодняшней победе обошла саратовский в борьбе за пятое место в лиге ВТБ.

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