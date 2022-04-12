Никола Йокич и Яннис Адетокумбо – лучшие игроки НБА в марте-апреле

НБА объявила лучших игроков регулярного чемпионата в марте-апреле.

Центровой выиграл награду в Западной конференции. Он набирал 31,6 очка, 13,7 подбора и 7,5 передачи в среднем за матч. «Наггетс» показали результат 12-9 в данный период.

Форвард стал лучшим на Востоке. Его показатели – 31,5 очка, 12,3 подбора и 5 передач в среднем за игру. «Бакс» выиграли 14 матчей при 6 поражениях.

Йокич и Адетокумбо являются кандидатами на звание Самого ценного игрока в нынешнем сезоне. Их команды также претендуют на титул чемпионов НБА-2022.

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