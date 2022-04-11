Горан Драгич вышел из карантина и сыграет против «Кливленда»

Разыгрывающий «Бруклина» вышел из карантина спустя 10 дней после того, как попал в ковид-протокол .

Словенец сможет принять участие в завтрашнем матче против в рамках турнира плей-ин.

«Нетс» заняли 7-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и примут «Кавальерс» в первом матче плей-ин. Победитель встретится с «Бостоном» в первом раунде плей-офф. Проигравший сыграет за последнюю путевку в плей-офф против победителя в матче «Атланта» – «Шарлотт».

«Бруклин» Ирвинга и Дюрэнта – фаворит Востока или команда уровня плей-ин? Никто толком не понимает