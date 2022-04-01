Джейден Айви выставил свою кандидатуру на драфт

Звезда Университета Пердью Джейден Айви (20 лет, 193 см) объявил, что отказывается от дальнейшего участия в NCAA и выставляет свою кандидатуру на драфт НБА 2022 года.

Согласно прогнозам, защитник будет выбран под высоким лотерейным номером драфта.

Второкурсник набирал в нынешнем сезоне NCAA 17,3 очка, 4,9 подбора и 3,1 передачи в среднем за матч. Он реализовал 53,1 процента двухочковых бросков, 35,8 процента трехочковых и 74,4 процента штрафных.

Драфт НБА-2013. Выбрали греческого бога, главного баста десятилетия и Контракт Соломона Хилла