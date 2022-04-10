Уиггинс, Игудала и Портер не сыграют с «Новым Орлеаном»

предоставит отдых нескольким игрокам в заключительном матче регулярного чемпионата против «Нового Орлеана».

Как сообщает The Athletic, форварды «Уорриорз» , и не примут участие в игре.

Команда в данный момент имеет показатели 52-29 и борется за третье место в Западной конференции с «Далласом» (51-30).

В свою очередь «Пеликанс» не станут заигрывать , и Херберта Джонса. Они уже обеспечили себе девятое место на Западе и попадание в плей-ин.

Хаос раскладов в последний день регулярки НБА: некоторым нужно побеждать, некоторым – проигрывать, соперников по плей-офф никто не знает