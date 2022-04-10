Уиггинс, Игудала и Портер не сыграют с «Новым Орлеаном»

Теги Голден Стэйт Новый Орлеан Андре Игудала НБА Отто Портер Эндрю Уиггинс Брэндон Ингрэм Девонте Грэм Херберт Джонс Баскетбол

«Голден Стэйт» предоставит отдых нескольким игрокам в заключительном матче регулярного чемпионата против «Нового Орлеана».

Как сообщает The Athletic, форварды «Уорриорз» Эндрю Уиггинс, Андре Игудала и Отто Портер не примут участие в игре.

Команда в данный момент имеет показатели 52-29 и борется за третье место в Западной конференции с «Далласом» (51-30).

В свою очередь «Пеликанс» не станут заигрывать Брэндона Ингрэма, Девонте Грэма и Херберта Джонса. Они уже обеспечили себе девятое место на Западе и попадание в плей-ин.

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