Уиггинс, Игудала и Портер не сыграют с «Новым Орлеаном»

«Голден Стэйт» предоставит отдых нескольким игрокам в заключительном матче регулярного чемпионата против «Нового Орлеана».
Как сообщает The Athletic, форварды «Уорриорз» Эндрю Уиггинс, Андре Игудала и Отто Портер не примут участие в игре.
Команда в данный момент имеет показатели 52-29 и борется за третье место в Западной конференции с «Далласом» (51-30).
В свою очередь «Пеликанс» не станут заигрывать Брэндона Ингрэма, Девонте Грэма и Херберта Джонса. Они уже обеспечили себе девятое место на Западе и попадание в плей-ин.
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