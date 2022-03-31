Эндрю Уиггинс: «Болельщики сперва любят вас, потом ненавидят. Спокойно к этому отношусь»

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Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс заявил, что старается не придавать излишнего значения реакции на его игру со стороны болельщиков.

«Они сперва любят вас, потом ненавидят. Потом снова любят. А потом, скорее всего, снова будут ненавидеть. Так это устроено. Просыпаясь каждое утро, надо просто радоваться тому, что ты жив. Есть более важные вещи, на которые стоит обращать внимание.

Я продолжу работать. Мое время придет. В нужное время я начну попадать. Искренне верю в это.

По ходу чемпионата у команд бывают взлеты и падения. Это часть процесса. Но есть цель, большая перспектива. У нас в «Уорриорз» собраны отличные игроки, мы способны добиться особенного результата», – заявил Уиггинс.

В феврале Уиггинс набирал 13,8 очка в среднем за игру (худший показатель канадца по итогам месяца с ноября 2014 года). В марте его результативность составила 14,8 очка за игру.

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