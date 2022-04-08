Игудала обошел Мэриона и стал 19-м в истории НБА по перехватам

Форвард «Уорриорз» в четверг вышел на 19-е место в истории НБА по перехватам.

В матче с «Лейкерс» (128:112) Игудала совершил 2 перехвата и довел карьерный показатель до отметки 1760. Это позволило ему обойти чемпиона НБА в составе «Далласа» (1759)

На 18-м месте прославленный форвард «Миннесоты» и «Бостона» (1859).

Уилл Смит ворвался в кино с культовой баскетбольной сценой. Играл против Айзейи Томаса, познакомился с Джорданом и стал владельцем «Филадельфии»

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