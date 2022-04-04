«Сакраменто» пропустит 16-й плей-офф подряд. Это антирекорд НБА

в воскресенье уступил «Голден Стэйт» со счетом 90:109 и с учетом победы «Сан-Антонио» над «Портлендом» потерял шансы на попадание в плей-офф.

«Кингз» пропустят 16-й плей-офф подряд, что является самой продолжительное серией в истории .

Перед началом сезона клуб из Калифорнии делил с «Клипперс» худшие серии в истории лиги без плей-офф (15 сезонов, 1976-1991 у лос-анджелесской команды).

Последний раз «Сакраменто» участвовал в плей-офф в 2006 году под руководством Рика Адельмана.

На данный момент «Кингз» идут 12-ми на Западе с результатом 29-50.

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