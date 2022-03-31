«Мемфис» впервые в истории НБА стал победителем Юго-Западного дивизиона

в среду одержал выездную победу над «Сан-Антонио» (112:111) и впервые в истории НБА стал победителем Юго-Западного дивизиона.

«Гризлис» (54-23) также досрочно гарантировали себе 2-е место в Западной конференции по итогам регулярки.

«Это большое достижение. Я сказал парням, что это особенный результат для особенной команды, но у нас впереди еще много работы», – заявил главный тренер «Мемфиса» .

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