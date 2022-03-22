Тим Хардуэй пропустит нынешний сезон из-за перелома стопы

Защитник продолжает восстанавливаться после перелома стопы.

Как отмечает главный тренер команды , игрок далек от возвращения на площадку и вряд ли сыграет в плей-офф НБА-2022. Хардуэй получил перелом пятой плюсневой кости стопы 25 января и с тех пор не принимал участие в матчах.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник набирал 14,2 очка, 3,7 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру. Минувшим летом «Мэверикс» подписали с ним новый 4-летний контракт на 72 млн долларов.

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