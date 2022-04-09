«Лейкерс» подпишут двусторонний контракт с Мэком Макклангом. Он признан новичком года в G-лиге

«Лейкерс» намерены подписать двусторонний контракт с разыгрывающим (23 года, 188 см).

Маккланг большую часть сезона-2021/22 провел в G-лиге. В составе фарм-команды калифорнийцев «Саут Бэй» он набирал в среднем 21,6 очка (37,3% из-за дуги), 7,6 передачи, 6,7 подбора и 1,4 перехвата.

Маккланг признан лучшим новичком сезона Лиги развития.

Маккланг не был выбран на драфте-2021 и готовился к сезону вместе с «Лейкерс», но не прошел в итоговую заявку.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века