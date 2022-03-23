Дэррен Коллисон стал игроком фарм-клуба «Лейкерс»

Свободный агент присоединился к фарм-клубу «Лейкерс» в G-лиге, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

34-летний разыгрывающий попытается помочь «Саус Бэй Лейкерс» завоевать титул чемпиона G-лиги, а также получить вызов в команду НБА. «Саус Бэй» занимает второе место в регулярном чемпионате с показателем 17-9.

Коллисон в нынешнем сезоне провел три матча за «Лейкерс», набирая в среднем 1,3 очка и 1,3 подбора.

Иногда они возвращаются. В НБА массово начали появляться перцы, не игравшие годами и даже завершившие карьеры