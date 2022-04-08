«Милуоки» подпишет долгосрочный контракт с Рэйджоном Такером

подпишет долгосрочный контракт со свингменом Рэйджоном Такером (24 года, 196 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Такер выступал в G-лиге за «Висконсин». У «Бакс» было одно свободное место в составе после расторжения контракта с форвардом Деандре Бембри.

Такер провел в 37 матчей за «Юту», «Филадельфию» и «Денвер», набирая в среднем 2,8 очка.

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