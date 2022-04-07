«Милуоки» отчислит Деандре Бембри

«Милуоки» отчислит легкого форварда Деандре Бембри и освободит место в составе, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

В марте Бембри перенес операцию по поводу разрыва крестообразной и внутренней боковой связок правого колена. Игрок выбыл из строя на длительный срок.

Деандре присоединился к «Милуоки» по ходу сезона и успел провести за команду 8 игр. Показатели – 0,8 очка и 1,4 подбора в среднем за матч.

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