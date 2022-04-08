Пи Джей Такер пропустит остаток регулярного чемпионата из-за травмы

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Форвард «Майами» Пи Джей Такер пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата из-за растяжения икроножной мышцы.

Такер не поможет «Хит» во встречах с «Атлантой» и «Орландо». Через неделю врачи повторно оценят состояние игрока.

36-летний форвард провел в нынешнем сезоне 71 матч, набирая в среднем 7,6 очка и 5,5 подбора. Сегодня «Майами» гарантировал себе первое место в Восточной конференции.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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