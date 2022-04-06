Ростислав Вергун – о разгромном поражении: «Стыдно и безвольно, болельщики «Цмоки-Минска» этого не заслуживают»

Главный тренер раздосадован крупным поражением от «Нижнего Новгорода» (53:95) в Единой лиге ВТБ.

«Хочется верить, что сегодняшняя игра не является отображением реальной разницы между российским и белорусским мужским баскетболом. Можно долго рассуждать, буду краток – это стыдно и безвольно. Наш клуб и наши болельщики этого не достойны. Я извиняюсь перед всеми за то, что произошло сегодня», – заявил Вергун.

После сегодняшнего поражения «Цмоки-Минск» потерял шансы на попадание в плей-офф нынешнего сезона лиги ВТБ. Команда с показателями 3-13 остается на девятом месте в таблице.

«Нахожусь в стране под санкциями, на качество моей жизни это никак не влияет». Антон Понкрашов открывает Иран