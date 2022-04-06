Сергей Козин: «Нижний Новгород» максимально нацелен на плей-офф, поборемся за 6-е место»

Исполняющий обязанности главного тренера «Нижнего Новгорода» Сергей Козин рассказал о настрое команды в матче против «Цмоки-Минска» (95:53) Единой лиги ВТБ.

«Для нас это вторая победа в этом году. Не так давно «Цмоки-Минск» провели с «Астаной» два равных победных матча, поэтому сегодня мы были настроены на очень хорошую игру. В первой половине мы атаковали с очень хорошим процентом, у нас получилось настроиться с первой четверти и сделать задел на оставшуюся часть игры. Но мы недовольны качеством. Да, мы выиграли – но качество оставляет желать лучшего. Мы максимально нацелены на плей-офф, у нас есть теоретические шансы на 6-е место, и мы сделаем все возможное, чтобы подняться как можно выше», – сказал Козин.

Благодаря победе над нижегородцы обеспечили себе попадание в плей-офф лиги ВТБ. Команда с показателями 6-10 закрепилась на седьмом месте в таблице.

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