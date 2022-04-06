Крис Пол: «Как только вы покажете свою реальную силу, все будут ждать этого»

Разыгрывающий «Финикса» прокомментировал результаты команды в нынешнем сезоне.

«Одна из худших вещей, которые вы можете сделать в спорте, это показать людям свою реальную силу. Я думаю, что все в нашей команде делали это в какой-то момент в этом или прошлом сезоне. Как только вы покажете, все будут жидать этого. Мы подначиваем и мотивируем друг друга, когда что-то не получается, поэтому у нас такая команда», – сказал Пол.

«Финикс» одержал 63-ю победу в нынешнем сезоне, установив новый рекорд клуба по данному показателю.

Команда обеспечила себе первое место в регулярном чемпионате НБА и претендует на титул чемпиона.

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