Дрэймонд Грин: «Девин Букер – MVP, он стабильно провел сезон, а «Финикс» выигрывает»

Форвард считает, что защитник должен быть удостоен звания Самого ценного игрока НБА в нынешнем сезоне.

«Мой выбор MVP – Девин Букер. Думаю, он был стабилен на протяжении всего сезона. Считаю, он так же хорош, как его команда. Иногда выбирали того игрока, чья команда побеждала, иногда важнее были индивидуальные достижения. Букер ровно прошел весь чемпионат, сумел вернуться после травмы, «Финикс» продолжает выигрывать. Так что по моим критериям он достоит быть MVP», – заявил Грин.

В нынешнем сезоне Букер набирает 26,6 очка, а также совершает 5 подборов и 4,9 передачи в среднем за матч при реализации 37,7% трехочковых.

«Санз» обеспечили себе победу в регулярном чемпионате с показателями 62-16.

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