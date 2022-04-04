Никола Йокич: «Собираемся выиграть все оставшиеся матчи. Не хотим играть в плей-ин»

Лидер рассказал о настрое команды на последние матчи регулярного чемпионата.

«Собираемся выиграть все оставшиеся матчи. Все просто. У нас было поражение от «Миннесоты», не хотим играть в турнире плей-ин. Надеюсь, нам удастся выиграть достаточное количество матчей, чтобы остаться на шестом месте или подняться», – заявил Йокич.

«Наггетс» (47-32) идут 5-ми на Западе, занимающая 7-е место имеет результат 45-34.

«Денверу» предстоят встречи с «Сан-Антонио», «Мемфисом» и «Лейкерс».

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